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Более половины россиян заявили, что не хотят видеть доллар выше 50 рублей

Moneyman: более 62% россиян заявили, что не желают видеть доллар выше 50 рублей

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Больше половины (62,5%) опрошенных россиян заявили, что оптимальный курс доллара должен быть не выше 50 рублей. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на полученное исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

«Большинство опрошенных (62,5%) считают: лучше всего, если стоимость доллара не будет превышать 50 рублей», — отметили аналитики сервиса.

В публикации указали, что 17,3% россиян считают оптимальным курс доллара в диапазоне от 50 до 60 рублей. Еще 10,2% добавили, что лучший курс доллара находится в диапазоне 60-70 рублей. Еще меньше (4,3%) опрошенных заявили о лучшем курсе доллара в районе 70-80 рублей. Курс доллара выше 80 рублей оказался предпочтителен для 2,8% респондентов. Остальные же затруднились с ответом.

По мнению аналитиков сервиса, среднестатистический россиянин заинтересован в укреплении рубля, так как в этом случае, в газах обычных жителей, это может повлиять на стоимость зарубежных товаров. То есть при крепком рубле импортные товары должны дешеветь.

22 мая финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что в ближайшее время не следует ожидать значительного укрепления рубля из-за большого дефицита бюджета и предстоящих новых санкций. При этом эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что на данный момент курс рубля несколько занижен, а иностранные валюты перекуплены.

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