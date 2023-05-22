В Боснии и Герцеговине заявили о готовности платить за российский газ рублями

Глава представительства Боснии и Герцеговины (БиГ) в РФ Душко Перович заявил, Республика Сербская готова платить за российский газ в рублях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Перовича, поскольку Газпром каждый год продлевает основной договор, БиГ получает рыночную цену, но по старой формуле.

«Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются», — сказал глава представительства Республики Сербской.

Ранее Перович заявлял, что правительство Боснии и Герцеговины начнет переговоры о строительстве газопровода для поставок в страну российского газа. По его словам, Совет министров БиГ выразил одобрение началу переговорного процесса. Перович при этом подчеркнул, что если раньше переговоры велись на уровне межправительственной комиссии Россия — Босния и Герцеговина, то сейчас переговоры будут вестись с Сербией, так как БиГ будет подсоединена к трубопроводной транзитной системе Сербии.