В России предложили выдавать молодым семьям по миллиону рублей на новую машину

Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект, предлагающий выдавать по миллиону рублей на новую машину молодым семьям. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на то, что такая мера поддержки будет актуальна, учитывая демографический спад в России.

По мнению Нилова, автомобиль нужен молодой семье, чтобы с его помощью возить ребенка в детский сад, больницу или в различные кружки и секции. Кроме того, он отметил, что данная инициатива станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого семьи будут делать выбор.

В Минфине заявили, что законопроект пока не поступал, и он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.

Ранее RT публиковал результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберАвто», согласно которому 29% россиян принципиально не хотят получать водительское удостоверение. Среди них 38% не видят смысла в обучении вождению из-за отсутствия автомобиля, а у 24% попросту нет желания становиться водителем. Еще 24% не хотят тратиться на автошколу, а 22% респондентов бояться садиться за руль.