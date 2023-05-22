Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предложили выдавать молодым семьям по миллиону рублей на новую машину

«Известия»: в РФ предложили ввести семейный сертификат на покупку новой машины

close
100%
Depositphotos

Фракция ЛДПР готовит к внесению в Госдуму законопроект, предлагающий выдавать по миллиону рублей на новую машину молодым семьям. Об этом пишет газета «Известия».

Уточняется, что воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на то, что такая мера поддержки будет актуальна, учитывая демографический спад в России.

По мнению Нилова, автомобиль нужен молодой семье, чтобы с его помощью возить ребенка в детский сад, больницу или в различные кружки и секции. Кроме того, он отметил, что данная инициатива станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого семьи будут делать выбор.

В Минфине заявили, что законопроект пока не поступал, и он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.

Ранее RT публиковал результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберАвто», согласно которому 29% россиян принципиально не хотят получать водительское удостоверение. Среди них 38% не видят смысла в обучении вождению из-за отсутствия автомобиля, а у 24% попросту нет желания становиться водителем. Еще 24% не хотят тратиться на автошколу, а 22% респондентов бояться садиться за руль.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях