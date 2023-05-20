Сбер и Гаванский научно-технологический парк будут сотрудничать в сфере ИИ

Сбер и Гаванский научно-технологический парк (3CE) в рамках 20-го заседания Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что документ был подписан в присутствии президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, подписанное соглашение открывает новые возможности для сотрудничества между Россией и Кубой в области науки и технологий.

«Также способствует укреплению экономических связей между странами. Искусственный интеллект — это один из самых мощных драйверов развития современной экономики. Мы готовы предоставить кубинским специалистам необходимые знания и опыт для развития этой отрасли на благо всего общества», — заявил он.

Как уточнили в Сбере, целью меморандума является развитие двустороннего сотрудничества в области разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также обмена опытом в области развития их правового и этического регулирования.

При этом стороны выразили уверенность в больших перспективах нового сотрудничества и подчеркнули важность развития исторических связей России и Кубы, в том числе и в сфере новых технологий.

Кроме того, президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю были продемонстрированы возможности технологий искусственного интеллекта Сбера в области экологии и сельского хозяйства, а также реализованные проекты по внедрению технологий в различные сферы жизни.