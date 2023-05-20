FT: Британия выдала компаниям первые лицензии на хранение углерода в районе Северного моря

Первые 12 британских компаний получили лицензии, которые позволяют хранить углекислый газ на шельфе Северного моря. Об этом пишет газета Financial Times.

Среди них производители нефти и газа, желающие минимизировать загрязнение окружающей среды.

«Соединенное Королевство не может достичь целей по нулевому уровню выбросов без хранения углерода в недрах. Происходящее — это декарбонизация в действии», — отметил глава Переходного управления Северного моря (NSTA) Стюарт Пейн.

В публикации указали, что среди компаний, которые получили лицензии, есть и производители нефти, которые желают уменьшить загрязнение окружающей среды. При этом высокий спрос со стороны компаний, которые хотят получить разрешение, говорит о привлекательности технологии, так как сейчас налоги для предприятий за выбросы углекислого газа в атмосферу резко выросли.

По данным издания, развитие технологии хранения является шагом вперед для промышленной отрасли, которая хочет избавиться от влияния ископаемого топлива.

17 января газета The Times писала, что власти Британии намерены начать добычу газа на новых газовых месторождениях в Северном море в середине 2024 года.

До этого бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс заявляла, что власти страны планируют начать разработку газовых месторождений в Северном море.