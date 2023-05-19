Минфин США снял рестрикции с яхты, якобы принадлежавшей ранее российскому бизнесмену

Министерство финансов США снял ограничительные меры с яхты Axioma, якобы ранее принадлежавшей российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

При этом не указывается, по какой причине судно вывели из-под санкций.

Согласно информации портала для отслеживания судов Vessel Finder, 72-метровая пятипалубная яхта с бассейном и спа-салоном на борту, идущая под мальтийским флагом, в настоящее время находится в Мраморном море (Турция).

В сентябре Agence France-Presse со ссылкой на заявление судебных органов Гибралтара сообщило о продаже конфискованной яхты Axioma, которая, предположительно, принадлежала миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Сумма сделки составила $37,5 млн. Причинами сделки стали действие международных санкций против Москвы, а также борьба европейских властей с обходом ограничений российскими олигархами.