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Минфин США снял рестрикции с яхты, якобы принадлежавшей ранее российскому бизнесмену

США сняли санкции с яхты, якобы ранее принадлежавшей бизнесмену из РФ Пумпянскому

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министерство финансов США снял ограничительные меры с яхты Axioma, якобы ранее принадлежавшей российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

При этом не указывается, по какой причине судно вывели из-под санкций.

Согласно информации портала для отслеживания судов Vessel Finder, 72-метровая пятипалубная яхта с бассейном и спа-салоном на борту, идущая под мальтийским флагом, в настоящее время находится в Мраморном море (Турция).

В сентябре Agence France-Presse со ссылкой на заявление судебных органов Гибралтара сообщило о продаже конфискованной яхты Axioma, которая, предположительно, принадлежала миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Сумма сделки составила $37,5 млн. Причинами сделки стали действие международных санкций против Москвы, а также борьба европейских властей с обходом ограничений российскими олигархами.

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