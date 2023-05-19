Минфин США расширил список санкций против России

Минфин США сообщил, что расширил список антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что ограничения введены против горнорудной компании «Полиметалл».

Кроме того, США ввели санкции против начальника Контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

Согласно предоставленным министерством сведениям, американские власти также ввели ограничения в отношении ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, золотодобывающей компании «Полюс» и ее гендиректора Алексея Востокова.

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на ввоз в Россию и Белоруссию в общей сложности на 1224 наименования товаров. В США уточнили, что с расширением санкций поставщики не смогут направлять юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.