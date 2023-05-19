Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин США расширил список санкций против России

close
100%
Global Look Press

Минфин США сообщил, что расширил список антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что ограничения введены против горнорудной компании «Полиметалл».

Кроме того, США ввели санкции против начальника Контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

Согласно предоставленным министерством сведениям, американские власти также ввели ограничения в отношении ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, золотодобывающей компании «Полюс» и ее гендиректора Алексея Востокова.

Ранее Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на ввоз в Россию и Белоруссию в общей сложности на 1224 наименования товаров. В США уточнили, что с расширением санкций поставщики не смогут направлять юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях