России предрекли снижение бедности и неравенства

Показатель бедности и уровень социального неравенства в России продолжат сокращаться, заявил помощник президента Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС. Орешкин выразил такое мнение на коллегии Минтруда РФ.

«Россия является одной из немногих стран мира, где на протяжении последних лет устойчивый тренд на снижение неравенства. Да, неравенство еще остается высоким. ...Те шаги, которые сейчас делаются, будут устойчиво приводить не только к снижению бедности, но и к снижению неравенства», — уточнил он.

Орешкин отметил, что уровень бедности в России опустился ниже отметки в 10% и составил 9,8%. Одновременно снизился уровень социального неравенства, сказал помощник президента. Он назвал это «знаковым» событием.

Оценку в 9,8% малоимущих в стране ранее дали аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстата), сообщало РБК. При этом прежняя оценка ведомства составляла 10,5%. Как уточнялось в публикации, снижение данного показателя произошло впервые в истории. В то же время ряд регионов не смогли достичь приемлемых показателей. На коллегии Минтруда вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в прошлом году уровень бедности вырос в четырех регионах, а еще девять не смогли достичь показателей по снижению уровня бедности.