В Минэкономики ФРГ оценили объем замороженных российских активов в стране в €5,23 млрд

Правительство Германии к 12 апреля заморозило российские активы на сумму 5,23 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 12 апреля, заморожено 5,23 миллиарда евро», — сказала спикер Минэкономики Германии Беате Барон.

Весной Минфин РФ оценивал сумму замороженных на Западе международных резервов России в $300 млрд. Примерно в такую же сумму оценена сумма заблокированных в России активов Запада.

16 мая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила обмен акций, заблокированных в России, на ее ценные бумаги, которые заморожены на Западе, в перспективе. Но, по ее словам, для этого «нужна заинтересованность второй стороны». По словам главы ЦБ, пока речи о «тотальном обмене» активами не идет.

Зампред Банка России Алексей Гузнов на Петербургском юридическом форуме сообщил о подготовке регулятором нескольких исков в рамках работы по возврату международных резервов. В то же время он отметил, что такая работа «не может быть громкой».

О том, что ЦБ намерен судиться за возврат заблокированных резервов, Набиуллина заявляла 19 апреля 2022 года.