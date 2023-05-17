Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэкономики ФРГ оценили объем замороженных российских активов в стране в €5,23 млрд

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство Германии к 12 апреля заморозило российские активы на сумму 5,23 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на 12 апреля, заморожено 5,23 миллиарда евро», — сказала спикер Минэкономики Германии Беате Барон.

Весной Минфин РФ оценивал сумму замороженных на Западе международных резервов России в $300 млрд. Примерно в такую же сумму оценена сумма заблокированных в России активов Запада.

16 мая глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила обмен акций, заблокированных в России, на ее ценные бумаги, которые заморожены на Западе, в перспективе. Но, по ее словам, для этого «нужна заинтересованность второй стороны». По словам главы ЦБ, пока речи о «тотальном обмене» активами не идет.

Зампред Банка России Алексей Гузнов на Петербургском юридическом форуме сообщил о подготовке регулятором нескольких исков в рамках работы по возврату международных резервов. В то же время он отметил, что такая работа «не может быть громкой».

О том, что ЦБ намерен судиться за возврат заблокированных резервов, Набиуллина заявляла 19 апреля 2022 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях