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Илон Маск предсказал тяжелый год для экономики и банкротство многим компаниям

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Benjamin Fanjoy/AP

Американский бизнесмен Илон Маск, владелец компаний Tesla, SpaceX и Twitter, заявил, что мировую экономику ожидает сложный год, а многие компании — банкротство. Об этом бизнесмен заявил на собрании акционеров Tesla, передает издание MarketWatch.

По его словам, впереди ожидают «трудные 12 месяцев» и Tesla также не защищена «от глобальной экономической среды». Однако, отметил Маск, он ожидает, что через год макроэкономическую ситуацию ожидает разворот и что у долгосрочных инвесторов компании «все будет хорошо».

Бизнесмен также опроверг слухи о том, что он покидает пост руководителя Tesla и отметил, что его компания готовит к выпуску два новых продукта, которые «на голову выше всего, что есть на рынке».

Ранее Маск сообщил, что покидает пост гендиректора компании Twitter и что он нашел нового главу компании.

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