Россия выделит €1,3 млрд кредита на строительство дороги Решт-Астара в Иране

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва выделит €1,3 млрд кредита на реализацию проекта по строительству железнодорожного участка дороги Решт-Астара (соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана), написало агентство ТАСС.

«Для реализации этого проекта выделяется межгосударственный кредит — €1,3 млрд. При этом общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд», — сказал он.

По словам Новака, Россия занимает в этом межгосударственном кредите долю в 85%. Деньги должны вернуть «в течение срока окупаемости проекта».

Ранее 17 мая министр транспорта России Виталий Савельев и иранский министр дорог и градостроительства Мехрдад Базрпаш подписали соглашение, согласно которому железнодорожный участок Решт-Астара в Иране построят совместно с Россией.

До этого в тот же день президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран и Москва должны задействовать все силы для реализации экономических проектов. По его словам, у Ирана и России большой потенциал, и он пока еще не задействован в полной мере.