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В Крыму заявили, что Украина попрала условия зерновой сделки, запуская дроны

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Украинские власти попрали условия зерновой сделки, организовав атаки беспилотников на Крым, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Зерновая сделка действовала и действует, а они запускают дроны, им безразличны условия подписанного ими договора», — цитирует политика РИА Новости.

Он подчеркнул, что любые сделки с Киевом носят деструктивный характер, так как эта сторона соглашения является «недоговороспособной». Константинов указал, что надежды на то, что Украина будет «что-то исполнять» по сделке, нереалистичны.

Кроме того, Киев, вопреки взятым на себя обязательствам по обеспечению безопасности морского гуманитарного коридора в Черном море, продолжит запускать дроны и обвинять в этом Россию.

18 мая заканчивается действие сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что если до этого времени Украина, Турция и ООН не предоставят России гарантии соблюдения ее интересов, то Москва откажется от продления инициативы и сделка «прекратит свое существование».

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