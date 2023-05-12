FT: ЕС намерен проложить интернет-кабель через Черное море, снизив зависимость от России

Европейский союз рассчитывает проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих по территории России. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

В документе Еврокомиссии, на который ссылается издание, указано, что кабель стоимостью €45 млн и протяженностью 1100 км «свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря».

В заявлении также говорится, что проект с интернет-кабелем направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Российскую Федерацию.

По данным FT, Евросоюз и Грузия заявили о необходимости проложить такой кабель еще в 2021 году, российская военная операция на Украине придал проекту дополнительный импульс. Однако когда проект будет реализован, пока не известно.

В осуществлении такого же проекта заинтересована британская компания Vodafone. Там рассчитывают, что кабель сможет соединить Украину с Болгарией, Турцию и Грузией, а затем протянется под землей, вплоть до Армении, Казахстана и других стран Азии.

ЕС также намерен проложить электрический кабель через Черное море в рамках программы Global Gateway, который соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном. Цель проекта — усиление «безопасности поставок» ЕС.

Ранее Newsweek сообщал, что в НАТО всерьез обеспокоены тем, что Россия может использовать подлодки для ударов по критически важной инфраструктуре — интернет-кабелям, трубопроводам, другим коммуникациям на морском дне.