Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

FT: ЕС намерен проложить интернет-кабель через Черное море, снизив зависимость от России

close
100%
Vadim Ghirda/AP

Европейский союз рассчитывает проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих по территории России. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

В документе Еврокомиссии, на который ссылается издание, указано, что кабель стоимостью €45 млн и протяженностью 1100 км «свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря».

В заявлении также говорится, что проект с интернет-кабелем направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через Российскую Федерацию.

По данным FT, Евросоюз и Грузия заявили о необходимости проложить такой кабель еще в 2021 году, российская военная операция на Украине придал проекту дополнительный импульс. Однако когда проект будет реализован, пока не известно.

В осуществлении такого же проекта заинтересована британская компания Vodafone. Там рассчитывают, что кабель сможет соединить Украину с Болгарией, Турцию и Грузией, а затем протянется под землей, вплоть до Армении, Казахстана и других стран Азии.

ЕС также намерен проложить электрический кабель через Черное море в рамках программы Global Gateway, который соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном. Цель проекта — усиление «безопасности поставок» ЕС.

Ранее Newsweek сообщал, что в НАТО всерьез обеспокоены тем, что Россия может использовать подлодки для ударов по критически важной инфраструктуре — интернет-кабелям, трубопроводам, другим коммуникациям на морском дне.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях