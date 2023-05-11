Продавцы Wildberries обвинили руководство маркетплейса в списании 2 млрд рублей за рекламу

Продавцы маркетплейса Wildberries обвинили руководство компании в том, что с них несправедливо списали деньги за «незаконную рекламу», передает Baza.

По словам продавцов, маркетплейс списал с 300 представителей деньги за якобы использование серых схем в рекламе: поставщики якобы покупали рекламу через сторонний источник, к которому оказался причастен недобросовестный IT-специалист. В WB ущерб оценили в 650 млн рублей, однако, по словам продавцов, в общем у них вычли около 2 млрд.

Разгневанные продавцы пришли к офису компании на Автозаводской. Один из присутствующих назвал происходящее в компании воровством и бардаком. Он пожаловался, что у каждого поставщика списали по 80-100 млн рублей и еще и сотрудников «выставляют мошенниками».

Ранее Shot сообщал, что Wildberries потеряла более полумиллиарда рублей из-за мошеннической схемы.

Позднее источник сообщил, что подозреваемый в махинациях айтишник компании сознался в махинациях с рекламными алгоритмами. По данным Shot, именно он создал Telegram-бот, который помогал продавцам обходить правила сервиса и рекламировать свои товары с помощью «серого продвижения» за 0 рублей.