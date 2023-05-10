Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 78,03 рублей

Курс доллара к рублю на открытии торгов в среду снизился на 15,75 копеек по сравнению с уровнем закрытия прошлой сессии и составил 78,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро, в свою очередь, снизился на 67 копеек и составил 85,58 рубля. Курс юаня практически не изменился и составил 11,243 рубля, прибавив 0,1 копейки.

Ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявлял РИА Новости, что россияне уже сейчас могут покупать к летнему отпуску доллары и евро. По его словам, курс доллара летом будет на уровне 77-82 рублей, а евро будет держаться в диапазоне 84-90 рублей.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев также говорил о том, что в ближайшее время волатильность курса будет на высоком уровне. По его словам, несмотря на положительные факторы, которые позволяют рублю укрепляться, отечественная валюта все равно должна подтверждать свою стабильность. Если же ситуация начнет меняться в отрицательную строну, то рубль ослабнет до 82 к доллару. При сохранении положительного влияния ряда факторов доллар может торговаться на уровне 75-77 рублей.