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ООН: в рамках черноморской инициативы удобрения пока не экспортировались

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Денис Абрамов/РИА Новости

В рамках черноморской зерновой инициативы пока не осуществлялся экспорт удобрений, в том числе аммиачных, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ ООН.

Черноморская зерновая инициатива предусматривает экспорт удобрений, включая и аммиачные. Но экспорта удобрений пока не было, говорится в документе.

По данным ООН, в рамках черноморской зерновой инициативы было экспортировано 29 798 277 тонн зерна и другого продовольствия. Только 595 169 тонн из них доставлены кораблями Всемирной продовольственной программы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

В тексте сказано, что в данный момент в украинских портах находятся 14 кораблей, на которые предполагается загрузить около 600 тыс. тонн продовольствия. ООН также отмечает, что в апреле экспорт продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы уменьшился на 29%.

Ранее заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что детали переговоров на высоком уровне по зерновой сделке еще прорабатываются.

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