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«Ъ»: цены на вторичное жилье в России начали постепенно повышаться

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России стали постепенно повышаться. С начала мая стоимость подобного жилья увеличилась в среднем на 1%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Одной из главных причин сохранения умеренного роста стоимости вторичного жилья в России стал стабильный спрос со стороны покупателей. Многие граждане отказываются от приобретения новостроек в пользу готовых объектов недвижимости, уточняется в статье.

«Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае составила 125,9 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1% относительно апреля», — уточнили в компании «Циан.Аналитика».

По данным федерального агентства недвижимости «Этажи», в настоящее время средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 111,9 тыс. рублей. Это на 0,5% выше апрельских значений. При этом годовой прирост составил 3,7%.

4 мая интернет-издание РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Инком-Недвижимость» сообщило, что в апреле этого года число сделок со вторичным жильем в Москве вдвое превысило показатель апреля прошлого года. При этом показатели за апрель уступили марту 2023 года 5% на фоне ограниченности выбора качественных объектов по выгодной цене.

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