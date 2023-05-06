В Венгрии заявили, что Россия надежно поставляет газ по «Турецкому потоку»

Россия надежно поставляет газ по «Турецкому потоку» в Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское министерство энергетики.

«В условиях энергетического кризиса, вызванного затянувшейся войной и ошибочными санкциями, приоритетной задачей является обеспечение безопасности поставок. Согласно долгосрочному контракту, Россия надежно поставляет газ по газопроводу «Турецкий поток», — отметили в министерстве.

Отмечается, что объем согласно контракту соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.

Ранее представитель «Газпрома» говорил, что «Газпром» подает газ через газоизмерительную станцию «Суджа» в размере 40,8 млн кубометров.

Уточняется, что темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в начале мая на 25% ниже, чем показатели прошлого года. Заполненность хранилищ превышает 60%. Биржевые цены на газ достигают $420 за 1 тыс. кубометров.