«Известия»: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий на 1,5 млрд

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы на 2023 год урезали с 9 млрд до 7,5 млрд руб., пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях, а также источник, близкий к Минтрансу.

В 2022 году по постановлению правительства №1242 выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели. В итоге региональные рейсы в прошлом году были просубсидировали на 7,8 млрд рублей, с этой поддержкой, как отмечает издание, авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.

По словами источников издания, урезание программы в текущем году произошло из-за секвестирования расходов госбюджета. Как уточнил один из источников, Минтрансу поручили сократить расходы на 5%, в результате программа по постановлению № 1242 была урезана на 17%. Росавиация же убрала из программы маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями. Больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, добавил он.

Полеты по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита отменила авиакомпания Nordwind Airlines, «Россия» отказалось от двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск, рассказали «Известиям» в авиакомпаниях.

Ранее сообщалось, что Минтранс России прогнозирует рост стоимости авиабилетов в предстоящем летнем сезоне в диапазоне от 15% до 30% из-за отсутствия решения властей страны по субсидированию перевозок.