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Опрошенные АТОР эксперты заявили, что турецкие отели снизят цены на фоне сокращения спроса

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Турецкие отельеры снизят стоимость проживания при падении спроса на отдых в этой курортной стране со стороны россиян. Об этом сообщили опрошенные российской Ассоциацией туроператоров (АТОР) аналитики отрасли.

По словам туроператоров, в первую очередь цены сократят те отели, которые не смогут реализовать непроданные россиянам номера на европейских рынках. Речь идет о гостиницах категории три и четыре звезды, а также самых бюджетных пятизвездочных отелях.

Как рассказали в АТОР, российский турпоток в Анталью в апреле 2023 года увеличился на 38,9% относительно аналогичного месяца 2022 года. Однако показатель оказался ниже на 40,6% по сравнению с допандемийным апрелем 2019 года.

Во второй половине апреля газета Hürriyet со ссылкой на информацию источников в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана написала об увеличении количества авиарейсов для российских туристов, которые собираются отдохнуть на турецких курортах.

На прошлой неделе в АТОР сообщили, что россияне нашли способ сэкономить на отдыхе, сокращая продолжительность отпуска.

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