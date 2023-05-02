«Выберу.ру»: 27% россиян не справляются с выплатой долгов по кредитам

Почти треть заемщиков в России не в состоянии выплатить долги по кредитам. Об этом написало интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Как подсчитали аналитики сервиса, всего обязательства перед финансовыми организациями есть у 52% прошенных россиян (в опросе приняли участие 7 тыс. граждан России в возрасте от 18 до 65 лет). Из них 44% респондентов выплачивают более одного кредита, а 27% испытывают сложности с выплатой задолженности.

По словам исполнительного директора «Выберу.ру» Ярослава Баджурака, заемщики с одним кредитом обычно без проблем справляются с обязательствами. Проблемы могут возникнуть при наличии нескольких займов. Ситуация усугубляется, если клиент оформляет кредит для погашения предыдущего.

На прошлой неделе пресс-служба российского Центробанка сообщила, что российские заемщики, имеющие одновременно несколько кредитов, получат право на комплексную реструктуризацию долгов сразу от всех кредиторов.

Во второй половине апреля несколько депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов.