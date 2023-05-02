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РБК: прибыль ремонтирующих Airbus и Boeing в РФ компаний уменьшилась почти в шесть раз

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asdnews.com

Прибыль компаний, который занимаются ремонтом Airbus и Boeing в России, снизилась практически в шесть раз в прошлом году. Об этом сообщает РБК.

Как уточняется, в 2022 году чистая прибыль сократилась упала в 5,6 раза, до 386 млн рублей. Их выручка снизилась на 2,8%, до 21,7 млрд рублей, добавили в издании.

Поясняется, что большая часть выручки (15,6 млрд руб.) пришлась на две компании. Предприятия принадлежат S7 Group и «Аэрофлоту». Выручка S7 Technics — снизилась на 8,5% (до 11,5 млрд рублей), чистая прибыль — на 43% (до 1,1 млрд рублей). У «Аэрофлот Техникс» выручка выросла на 4,9% (до 4,1 млрд рублей).

Треть убытка, около 190 млн рублей, является «бумажным» убытком, связанным с особенностями новых стандартов бухгалтерского учета, добавил представитель «Аэрофлота».

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» улучшил условия программы лояльности.

Также S7 объявила о переходе на российскую систему бронирования.

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