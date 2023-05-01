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Дуда назвал приоритет Польши во время председательства в ЕС

Приоритетом председательства Польши в ЕС в 2025 году станут укрепление сотрудничества с Соединёнными Штатами и расширение Евросоюза. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

«Необходимо укрепление евроатлантических связей. Одним из важнейших наших приоритетов во время президентства для Европейского союза, для Европы будет лозунг укрепления сотрудничества с США, укрепления евроатлантических связей. Больше США в Европе, больше Европейского союза в США», — подчеркнул польский лидер в ходе выступления, посвящённого годовщине вступления Польши в ЕС.

По словам Дуды, которые приводит Life.ru, об этом приоритете уже знает президент США Джо Байден. Взаимодействие с Вашингтоном имеет для Варшавы фундаментальное значение, в том числе в вопросе безопасности, добавил он. Ещё одним приоритетом Польши будет членство Украины и Молдавии в Евросоюзе.

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