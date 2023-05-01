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Калифорнийский First Republic Bank продали нью-йоркскому JPMorgan Chase

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Департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) передал калифорнийский ипотечный First Republic Bank (FRB) под управление Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), затем та одобрила прошение на приобретение вкладов и активов FRB со стороны конгломерата JPMorgan Chase с управлением в Нью-Йорке. Информацию об этом пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

«First Republic Bank, Сан-Франциско, Калифорния, был закрыт сегодня Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI), который назначил Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) в качестве управляющего. Для защиты вкладчиков FDIC заключает соглашение о покупке и принятии с банком JPMorgan Chase, чтобы он принял все вклады и практически все активы First Republic Bank», — сказано в сообщении FDIC.

По информации регулятора, к 13 апреля в распоряжении FRB находились активы на сумму $229,1 млрд и депозиты на $103,9 млрд. Все 84 отделения FRB в восьми штатах страны откроют под вывеской JPMorgan Chase.

Накануне руководство FDIC призвало несколько финансовых организаций, включая JPMorgan и PNC, поучаствовать в покупке банка First Republic после падения стоимости его ценных бумаг на 97% с начала 2023 года.

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