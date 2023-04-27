Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ФРС Пауэлл рассказал о высоких темпах инфляции в США

close
100%
Unsplash

В новом выпуске программы «Шоу ВиЛ», которую ведут пранкеры Вован и Лексус, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Штаты столкнулись с проблемой высокой инфляции на фоне антироссийских санкций.

«Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и всего мирового порядка, который существовал так много лет», — рассказал Пауэлл.

Пауэлл также констатировал, что санкционная политика Запада в отношении России откровенно провалилась – во многом благодаря действиям российского правительства и Центробанка РФ.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают все возможное, чтобы их избежать», — подчеркнул глава ФРС.

В 2023 году российский ВВП вырастет на 0,7%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем ожидалось в январе, следует из апрельского прогноза Международного валютного фонда. В то же время организация понизила прогноз по росту экономики Германии в 2022 и 2023 годах. В этом году ВВП Германии вырастет на 1,2%, а в следующем — увеличится на 0,8%, следует из прогноза фонда.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях