В новом выпуске программы «Шоу ВиЛ», которую ведут пранкеры Вован и Лексус, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что Штаты столкнулись с проблемой высокой инфляции на фоне антироссийских санкций.

«Мы столкнулись с проблемой высокой инфляции: рост затрат на продукты питания, энергоносители, а также просто нарушение цепочек поставок и всего мирового порядка, который существовал так много лет», — рассказал Пауэлл.

Пауэлл также констатировал, что санкционная политика Запада в отношении России откровенно провалилась – во многом благодаря действиям российского правительства и Центробанка РФ.

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций. Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают все возможное, чтобы их избежать», — подчеркнул глава ФРС.

В 2023 году российский ВВП вырастет на 0,7%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем ожидалось в январе, следует из апрельского прогноза Международного валютного фонда. В то же время организация понизила прогноз по росту экономики Германии в 2022 и 2023 годах. В этом году ВВП Германии вырастет на 1,2%, а в следующем — увеличится на 0,8%, следует из прогноза фонда.