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Председатель ФРС США Пауэлл заявил, что Россия избежала жестких последствий санкций

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Jacquelyn Martin/AP

Россия смогла избежать жестких последствий санкций благодаря слаженным действиям российского Центробанка. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в новом выпуске программы «Шоу ВиЛ», которую ведут пранкеры Вован и Лексус.

Пауэлл считал, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому ответил на несколько его вопросов.

«Все мы знаем главу Центрального Банка России. Она сделает все, чтобы русские максимально избежали санкций», — отметил председатель ФРС.

По его словам, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина показала, что она вполне способный специалист, который хорошо разбирается в своем вопросе. Поэтому, благодаря слаженным действиям ЦБ и властей, Россия избежала жесточайших последствий санкций. Причем санкции были выведены практически во всех секторах экономики, однако российская сторона делает все возможное, чтобы их избежать.

26 апреля помощник президента России Максим Орешкин в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил, что ключевыми моментами развития национальной экономики на ближайшие годы являются опора на внутреннее производство и потребление, сокращение социального неравенства и новое международное взаимодействие.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание», заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается, и даже международные санкции предсказывают ей позитивную динамику.

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