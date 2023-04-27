Белоруссия нарастила транзит удобрений через Россию в 76 раз по итогам 2022 года

Транзит белорусских удобрений через российскую территорию по итогам 2022 года подскочил в 76 раз, до 3,54 млн тонн. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на статистику Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

В I квартале 2023 г. транзит продолжил расти: он увеличился в 18,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,13 млн тонн. Из общего объема транзита белорусских удобрений в 2022 г. 88% составили поставки производителя калийных удобрений «Беларуськалий».

По словам заместителя гендиректора ИПЕМа Владимира Савчука, рост транзита удобрений через Россию связан с тем, что «Беларуськалий» попал под западные санкции. Из-за этого Белоруссии пришлось искать альтернативные маршруты поставок на внешние рынки.

Аналитики посчитали, что у белорусских компаний не было другого выбора, как поставлять продукцию через российскую территорию. Кроме того, рост поставок через Россию приводит к увеличению конкуренции с местными компаниями. Из-за этого, скорее всего, экспорт российских удобрений в 2022 году резко упал.

23 февраля генеральный директор литовского таможенного департамента Дарюс Жвиронас заявил, что в Литве конфисковали крупную партию карбамидных удобрений из Белоруссии стоимостью €2 млн. Как рассказал Жвиронас, конфискация трех тысяч тонн белорусских удобрений произошла в рамках дела о нарушении санкционного режима и контрабанде.