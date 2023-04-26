В Минэнерго США выразили надежду на помощь конгресса в получении урана независимо от РФ

Глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете сената конгресса по делам вооруженных сил заявила, что надеется на помощь конгресса в стратегии по обеспечению независимых от России поставок урана. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что этот комитет, а также весь конгресс помогут со стратегией по урану, которая даст нам поставки, не зависящие от России, то есть у нас здесь, в Соединенных Штатах, должны проходить обогащение и переработка урана», — сказала министр.

При этом, по ее словам, у США нет аналогичных России и Китаю возможностей по переработке ядерного топлива, в том числе плутония.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что стоит вводить санкции против стран, которые, несмотря на происходящее на Украине, продолжают получать уран из РФ.