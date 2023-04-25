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Орешкин сообщил о снижении объема торговли с Европой и росте с некоторыми другими странами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Объемы торговли между Россией и Европой снизились в январе — марте 2023 года, но Россия стала больше торговать с рядом других стран, где есть перспективы роста. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», написало агентство ТАСС.

«У нас существенно за последний квартал снизились объемы торговли с Европой. При этом гораздо более активно растет торговля с Китаем, с Индией, с Турцией, с целым рядом других стран», — сказал он.

Орешкин назвал перенаправление процесса торговли структурным изменением, которое носит долгосрочный позитивный характер. По словам помощника главы государства, теперь страна ведет внешнюю торговлю с теми рынками, на которых у России есть перспективы.

В первой половине марта в пресс-службе Евростата сообщили, что товарооборот между Россией и Евросоюзом (ЕС) по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет.

Тогда же и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил о росте товарооборота между Россией и ЕС в 2022 году на 2,3%, до €258,7 млрд.

В середине апреля главное таможенное управление КНР информировало, что товарооборот страны с Россией за период с января по март 2023 года вырос в годовом выражении на 38,7%, достигнув $53,84 млрд.

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