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Bloomberg: французская LVMH стала первой в Европе компанией с капитализацией более $500 млрд

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Французский производитель предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) стала первой европейской компанией, которой удалось нарастить суммарную капитализацию до отметки выше $500 млрд. Это произошло на фоне роста спроса на подобный сегмент продукции со стороны китайских покупателей, а также укреплению курса евро, сообщает агентство Bloomberg.

«Рыночная стоимость LVMH превысила 500 миллиардов долларов, впервые в Европе. Бум продаж в Китае и укрепление евро помогли французской компании поднять рыночную стоимость. Растущая стоимость компании привела к увеличению состояния самого богатого человека в мире Бернара Арно, который превратил LVMH в глобальную фирму. Его состояние составляет почти 212 миллиардов долларов», — говорится в материале.

На этом фоне акции LVMH в ходе утренних биржевых торгов также продемонстрировали небольшой прирост на 0,3%, до €903,7. В итоге суммарная капитализация компании в настоящее время оценивается в €454 млрд, или $500 млрд. Однако после этого рост котировок продолжился. По состоянию на 14:30 мск, акции компании торговались по €904,1 за каждую ценную бумагу, заключается в статье.

14 апреля журнал Forbes со ссылкой на собственные подсчеты сообщил, что состояние владельца и главы французского производителя предметов роскоши LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet) Бернара Арно увеличилось за день. Это произошло после публикации квартального отчета LVMH, в соответствии с которым объем продаж сегмента одежды и изделий из кожи компании вырос на 18%, на рекордные $12,5 млрд.

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