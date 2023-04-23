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«Ъ»: дивидендная доходность многих компаний РФ приблизится к двузначной отметке в 2023 году

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Владимир Песня/РИА «Новости»

На фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на мнение экспертов рынка.

По индексу Московской биржи дивидендная доходность многих российских компаний уже находится на уровне около 11%. Кроме того, уже девять недель подряд индекс Мосбиржи уверенно растет. По итогам торгов 22 апреля он закрепился возле отметки 2640 пунктов, что стало максимальным показателем с апреля 2022 года.

Эксперты рынка посчитали, что по итогам первого квартала суммарный объем выплат по дивидендам составил 875 млрд руб. Кроме того, участвовать в росте дивидендных акций можно и через паевые фонды. При этом эффективность стратегии, которая ориентируется только на дивидендные бумаги, стала ниже, чем ставка на сам рынок. Например, по данным Investfunds, в период с января по март доходность паевых фондов выросла на 11-14%.

Аналитики указали, что для физлиц лучше всего подойдут дивидендные фонды, так как они менее волатильны и подходят для долгосрочных инвестиций. В целом же, в пользу вложений в дивидендные фонды говорит тот факт, что за последние пять лет они принесли доход своим инвесторам в размере 27-35%.

9 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Investfunds писал, что в феврале 2023 года объем привлеченных средств в розничные ПИФы почти сравнялся с объемом выведенных средств, что говорит о постепенном возвращении пайщиков на рынок коллективных инвестиций.

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