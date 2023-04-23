Дерипаска предрек завершение эры доминирования доллара через пять лет

В настоящее время доминированию американского доллара в мировых расчетах «начинает приходить конец». Через пять лет мировая валютная система будет «более сбалансированной», заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«После того, как доминирование (доллара в системе глобальных расчетов — «Газета.Ru»), это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок — те же санкции против компаний, в которых работают десятки, сотни тысяч людей — этому доминированию очень быстро начинает приходить конец <....> Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы», — написал Дерипаска.

По его словам, окончание эпохи доминирования доллара не станет легким процессом, особенно в начале пути трансформации системы валютных расчетов. Для российской экономики также будут свои негативные последствия перехода.

«В начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона. Жаль только, что наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ», — заключил Дерипаска.

22 апреля издание Business Insider (BI) со ссылкой на данные Eurizon SLJ Asset Management сообщило, что положение доллара в качестве мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. В качестве инструментов подрыва влияния американской валюты стали все чаще использоваться различные национальные расчетные единицы и обеспеченный золотом стейблкоин.