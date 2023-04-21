Голикова поручила принять меры по погашению задолженности по зарплате в организациях

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

В публикации отмечается, что по данным Росстата по состоянию на 1 марта 2023 года задолженность по зарплате в России составляет порядка 770,6 млн. рулей. Этот показатель уменьшился на 3,5% или на 28,3 млн. рублей по сравнению с февралем 2023 года.

«Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительный власти и регионам принять исчерпывающие меры по погашению имеющейся задолженности», — говорится в публикации.

Голикова в рамках заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда подчеркнула, что на сегодняшний день 529 тыс. человек зарегистрировались в качестве безработных в центрах занятости, что на 35 тыс. человек меньше, чем в начале 2023 года.

Ранее по данным Банка России стало известно, что медианный месячный доход в расчете на одного члена семьи в России в прошлом году составил 22 тыс. руб.