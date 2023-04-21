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Треть россиян, планировавших купить жилье в Турции в 2022 году, присматривались к Анталье

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Depositphotos

Треть россиян – 33,05% — россиян, которые планировали купить жилье в Турции в 2022 году, присматривались к Алании. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Best House Alanya.

Как говорится в материале, в январе-марте 2023 года на Аланию пришлось 28,67% запросов россиян, связанных с покупкой жилья в Турции. В аналогичный период 2022-го доля была более значительной — 38,37%.

По сравнению с 2021 годом число запросов снизилось с 47,13%.

Руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева подчеркнула, что жилье в Алании выросло в цене в среднеи на 20%. По ее прогнозам, в скором времени не стоит ждать снижения цен на дома и квартиры в Турции.

По итогам марта 2023 года россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции. Как сообщили в местной газете Dünya, владельцами каждого третьего покупаемого дома стали граждане России.

Ранее старший партнер и совладелец компании Propriete Generale Group Иван Яринковский рассказал, что россияне по-прежнему могут купить квартиру в других странах, несмотря на санкции. Он отметил, что опасаться введенных ограничений не стоит.

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