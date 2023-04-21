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Убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 млрд рублей

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Depositphotos

Российские авиакомпании понесли убыток от продаж по итогам 2022 года в размере 144 млрд руб. Информация об этом содержится в презентации Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

«Финансовые результаты производственной деятельности авиакомпаний: расходы — снижение на 3%, доходы — снижение на 13%, убыток от продаж — 144 млрд руб.», — сказано в материалах ассоциации.

По данным АЭВТ, в 2021 году совокупная операционная прибыль всех авиакомпаний страны — с учетом пассажирских и грузовых — составила 2,5 млрд руб.

На этой неделе в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что отечественные авиакомпании в первом квартале (январь — март) 2023 года нарастили объем перевозок на 4,5% относительно аналогичного периода 2022 года, до 20,7 млн пассажиров.

Во второй половине апреля российский Минтранс спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в предстоящем летнем сезоне в диапазоне от 15% до 30% из-за отсутствия решения властей страны по субсидированию перевозок.

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