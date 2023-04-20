В Госдуму внесли проект о праве граждан России на самозапрет выдачи кредитов

Ряд депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект о праве гражданина установить себе запрет на выдачу кредитов. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Аксаков заявил, что целью законопроекта является «предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами» с помощью незаконного использования персональных данных и методов социальной инженерии.

Отмечается, что в случае принятия закона, гражданин сможет подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление с просьбой установить ему запрет на выдачу кредитов, а также проверить наличие этого запрета.

Уточняется, что обязательным условием для полноценной реализации данного механизма, предлагаемого законопроектом, является использование страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Как ранее сообщала газета «Ведомости», глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предложил запретить коллекторскую деятельность в России и назвал взыскателей долгов «уродливым наследием 1990-х». Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян выразил мнение, что запрет на работу коллекторов в России приведет к росту ставок по кредитам для населения.