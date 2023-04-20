В России захотели удвоить лимит кредита по семейной ипотеке

Комитет Государственной думы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой обращение, в котором предложил увеличить максимальную суму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 до 12 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ документа.

«В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей», — объяснил изданию актуальность данной инициативы член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, за последний год стоимость квадратного метра жилья в городах-миллионниках увеличилась более чем на 15%, в ряде из них рост стоимости составил более 20%. К примеру, в Казани — 28,3%, Красноярске — 22,7%, Самаре — 46,8%, Воронеже — 24,7%.

Как рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в целом по России средняя цена двухкомнатных квартир превышает 6,9 млн рублей, трехкомнатных — 8,8 млн.

Ранее гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что выдача семейной ипотеки в России по результатам прошлого года увеличилась на 70%.