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Финансовый эксперт рассказал о преимуществах цифрового рубля

Эксперт Глазков: цифровой рубль сделает финансовые операции более прозрачными

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Depositphotos

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT рассказал о преимуществах внедрения цифрового рубля. Он пояснил, что это новая форма российской валюты, которая будет храниться на специальном электронном кошельке. По его словам, данная технология обеспечит быстрое и надежное проведение финансовых операций как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, цифровой рубль позволит отследить движение денежных средств и сделает расчеты более прозрачными, продолжил собеседник агентства.

«Например, уникальный номер, как у банкноты. Особенностью станет возможность отправки денег в офлайн-режиме, то есть без интернета. Пополнить цифровой кошелек можно будет как наличными, так и безналичными рублями, например переводом с банковской карты. Средства на кошельке будут доступны клиенту через финансовую организацию, где он обслуживается», — рассказал Глазков.

Он добавил, что цифровая валюта не заменит наличные и безналичные деньги, а скорее станет дополнением к ним.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о «многочисленных» желающих использовать цифровые рубли в России.

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