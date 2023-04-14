«Ростелеком» разместил ЦФА на платформе Альфа-Банка А-Токен на сумму 750 млн рублей

Альфа-Банк совместно с «Ростелеком» провели выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Эмитентом выступил «Ростелеком», разместив цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 750 млн рублей, сроком на 90 дней и фиксированным процентным доходом 9% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что консультантом и организатором выпуска стал Альфа-Банк. При этом размещение прошло на платформе банка А-Токен. Среди инвесторов размещения крупные коммерческие банки, в том числе Альфа-Банк, юридические и физические лица.

Напомним, в феврале 2023 года Альфа-Банк объявил о запуске собственной платформы А-Токен для работы с цифровыми финансовыми активами. Платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов. В этом же месяце банк провел для пилотной группы частных инвесторов пробную эмиссию собственных цифровых финансовых активов на 10 млн рублей.

В банке уточнили, что в текущем году планируются регулярные выпуски подобных денежных требований для привлечения короткого и длинного фондирования с корпоративными клиентами. Кроме того, в планах запустить денежные требования с привязкой к цене торгуемых и неторгуемых базисных активов, а также гибридные цифровые активы, предполагающие поставку базисного физического актива.