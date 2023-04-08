Министр финансов США Йеллен предрекла рост экономики страны и падение инфляции

Несмотря на надвигающиеся слухи о возможной рецессии, экономика США будет расти, а уровень инфляции – снижаться. Об этом агентству AFP заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

«Наша банковская система надежна и устойчива. Принятые нами меры направлены на укрепление этого и обеспечение широкого общественного доверия»,— отметила Йеллен.

По ее словам, на фоне многочисленных слухов о надвигающихся проблемах в экономике страны, рынок труда остается достаточно стабильным.

Она добавила, что будет обеспечивать безопасность всех вкладов и следить за работой банковской системы. При этом должностные лица будут использовать все возможное, чтобы система находилась в работоспособном состоянии.

5 апреля директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что риски возникновения глобального кризиса на фоне проблем в банковском секторе в Европе и США все также остаются.

До этого вице-президент Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель заявил, что поглощение второго по объемам капитализации швейцарского банка Credit Suisse (CS) со стороны крупнейшей кредитной организации страны — UBS — помогло предотвратить не только окончательный крах CS, но и мировой финансовый кризис.