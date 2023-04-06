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В МВФ ожидают замедления темпов роста мировой экономики до менее 3% по итогам 2023 года

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Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

По итогам текущего года объем внутреннего валового продукта (ВВП) мировой экономики увеличится менее чем на 3%. На замедление повлияют несколько ключевых факторов, включая негативные последствия от продолжающегося конфликта на Украине, приводит слова главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой ТАСС.

При этом по итогам прошлого года мировая экономика успела замедлиться почти вдвое — с 6,1% до 3,4%. Данная тенденция продолжится и в текущем году, пояснила она.

«В 2023 году рост мировой экономики составит менее 3%. В то же время на Индию и Китай будет приходиться половина роста глобальной экономики», — заключила Георгиева.

30 марта глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика в последнее время переживает «шок за шоком». В текущем году мировая экономика продолжит находиться в состоянии «турбулентности». На это будут влиять несколько ключевых факторов, включая высокую инфляцию в некоторых «экономически развитых» государствах.

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