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«Ъ»: Роснедра получили заявление Alltech об отказе от Призаливного участка

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Владимир Михайлов/РИА Новости

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) получили заявление ООО «Пасифик ойл ресорсез» (структура Alltech, которая принадлежит членам семьи и бывшим бизнес-партнерам погибшего в 2020 году Дмитрия Босова) о досрочном прекращении лицензии на Призаливный участок, который расположен в Сахалинской области. Такое заявление от «Пасифик» поступило в агентство 23 марта. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на комментарий Роснедр.

Как уточнили в агентстве, сейчас идет подготовка к изучению материалов для рассмотрения на комиссии этой заявки.

«В случае перехода данного участка в нераспределенный фонд недр при наличии заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности может быть начата работа по подготовке к проведению аукциона», — отметили в Роснедрах.

Как ранее сообщалось, группа Alltech, решила отказаться от освоения сухопутного Призаливного участка. «Пасифик» с января этого года начала процесс ликвидации. В Alltech пояснили газете, что отказались от освоения участка по причине «экономической нецелесообразности». В Минприроды не прокомментировали, вернулась ли уже данная лицензия в нераспределенный фонд.

Миллиардер Дмитрий Босов был найден мертвым в мае 2020 года в своем доме.

В 2020 году он занял 86-е место в списке богатейших россиян с состоянием $1,1 млрд по версии Forbes.

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