«Газпром» возобновил прокачку топлива по «Силе Сибири» после профилактических работ

Российский энергетический холдинг «Газпром» возобновил прокачку топлива по трубопроводной системе «Сила Сибири» после проведения профилактических работ, начатых неделю назад. Теперь китайские потребители смогут получать природный газ из РФ в прежнем порядке, сообщается в Telegram-канале монополиста.

Профилактические работы на участках трубопроводной системы «Сила Сибири» начались 28 марта текущего года. Возобновление прокачки газа возобновили в плановом порядке, уточнили в «Газпроме».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — заключили в холдинге.

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года, максимальная мощность трубопроводной системы составляет 38 млрд кубометров. Договор монополиста с китайской компанией CNPC подразумевает проведение профилактических работ на участках системы два раза в год — весной и осенью. Профилактика включает проверку оборудования и систем газопровода.

2 апреля директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется тем, что страна смотрит на баланс собственного газового рынка через призму возможных недопоставок от других источников. Поэтому спрос на газ из РФ повысился раньше, чем предполагалось.