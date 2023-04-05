Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром» возобновил прокачку топлива по «Силе Сибири» после профилактических работ

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Российский энергетический холдинг «Газпром» возобновил прокачку топлива по трубопроводной системе «Сила Сибири» после проведения профилактических работ, начатых неделю назад. Теперь китайские потребители смогут получать природный газ из РФ в прежнем порядке, сообщается в Telegram-канале монополиста.

Профилактические работы на участках трубопроводной системы «Сила Сибири» начались 28 марта текущего года. Возобновление прокачки газа возобновили в плановом порядке, уточнили в «Газпроме».

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — заключили в холдинге.

«Сила Сибири» была запущена в конце 2019 года, максимальная мощность трубопроводной системы составляет 38 млрд кубометров. Договор монополиста с китайской компанией CNPC подразумевает проведение профилактических работ на участках системы два раза в год — весной и осенью. Профилактика включает проверку оборудования и систем газопровода.

2 апреля директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова заявила, что высокий спрос на российский газ со стороны Китая объясняется тем, что страна смотрит на баланс собственного газового рынка через призму возможных недопоставок от других источников. Поэтому спрос на газ из РФ повысился раньше, чем предполагалось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях