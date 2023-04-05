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ЕАЭС и Индонезия провели первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Индонезия провели в Джакарте первый раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на торговый блок Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По итогам прошлого года взаимная торговля увеличилась на 58% по сравнению с показателем 2021 года.

Соглашение о свободной торговле может обеспечить дополнительный рост товарооборота. Это создаст условия для эффективной реализации экспортного потенциала экономик.

Отмечается, что деловые круги демонстрируют широкую заинтересованность в укреплении сотрудничества, отметили в ЕЭК.

Указывается, что одним из проявлений такого взаимодействия станет бизнес-диалог «ЕАЭС - Индонезия». К обсуждению присоединятся руководители государственных органов и компаний этих стран в рамках Евразийского экономического форума. Мероприятие запланировано на конец мая в Москве.

Ранее сообщалось, что Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия — ЕАЭС) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали первый раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрея Слепнева.

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