Forbes назвал самого богатого российского бизнесмена

Журнал Forbes впервые назвал основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко самым богатым человеком России.

По данным издания, состояние бизнесмена оценивается в $25,2 млрд.

На второй месте в списке богатейших россиян оказался глава «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $23,7 млрд, на третьем — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $22,1 млрд.

Замыкают пятерку богатейших людей России глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($21,6 млрд) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,9 млрд).

Согласно информации Forbes, совокупное состояние миллиардеров России за год увеличилось с $353 млрд до $505 млрд, а их число сократилось с 123 в 2021 году до 110 человек в 2023 году.

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