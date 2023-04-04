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Forbes назвал самого богатого российского бизнесмена

Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг Forbes самых богатых бизнесменов России

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Журнал Forbes впервые назвал основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко самым богатым человеком России.

По данным издания, состояние бизнесмена оценивается в $25,2 млрд.

На второй месте в списке богатейших россиян оказался глава «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $23,7 млрд, на третьем — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с $22,1 млрд.

Замыкают пятерку богатейших людей России глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($21,6 млрд) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,9 млрд).

Согласно информации Forbes, совокупное состояние миллиардеров России за год увеличилось с $353 млрд до $505 млрд, а их число сократилось с 123 в 2021 году до 110 человек в 2023 году.

Ранее Forbes назвал самую дорогую компанию рунета.

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