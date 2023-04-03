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В России на 11% вырос средний чек в ресторане в первом квартале 2023 года

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Depositphotos

Средний чек в ресторане в России в первом квартале (январь — март) 2023 года вырос на 11% относительно такого же периода 2022 года и составил почти 640 руб. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы системы сервисов «Контур.Маркет».

«Средний чек в первые три месяца 2023 года колебался от 625 до 639 руб. Это на 11% больше по сравнению с 2022 годом», — сказано в исследовании.

В компании отметили, что с января по март в заведениях выдали примерно столько же чеков, сколько и за аналогичный период прошлого года.

В то же время выручка в заведениях общественного питания за отчетный период относительно первого квартала 2022 года выросла на 7% — до 55,173 млрд руб.

В конце марта газета «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус» написала, что в третьем квартале 2022 года в России открыли 7,5 тыс. новых ресторанов, на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Во второй половине марта портал News.ru, ссылаясь на полученные данные разработчика онлайн-касс «Эвотор» сообщил о росте стоимости лапши быстрого приготовления в России в марте 2023 года по сравнению с мартов 2022 года на 24%.

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