Глава Минтранса Шри-Ланки: самолеты и суда России не будут арестовывать из-за санкций

Власти Шри-Ланки дали России гарантии, что ее самолеты и суда не будут арестованы из-за санкций. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.

«Власти Шри-Ланки уже дали властям России гарантии того, что ее суда или самолеты не будут арестованы на острове, риска арестов в будущем не будет. Я не думаю, что такое должно снова случаться (в июне 2022 года на Шри-Ланке был арестован самолет компании «Аэрофлот», позднее арест был снят, а власти страны извинились за инцидент – ред.)», — рассказал глава Минтранса Шри-Ланки.

Он также выразил желание расширить авиасообщение с Россией. Авиасообщение было возобновлено в октябре прошлого года, а до этого – остановлено после ареста самолета компании «Аэрофлот», который вызвал резонанс.

Ранее посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге сообщила, что россияне могут оформить онлайн-карты Visa и Mastercard для использования на Шри-Ланке и в других государствах и получить их по прибытии в аэропорту островного государства.