EPDK: Россия продолжает лидировать по уровню поставок нефти и нефтепродуктов в Турцию

Управление по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции сообщило, что Турция в январе больше всего нефти и нефтепродуктов импортировала из России, передает ТАСС.

По данным управления, из России в январе Турция импортировала 1,18 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а Ирак и Казахстан 917 656 тонн и 683 740 тонн соответственно.

Отмечается, что совокупный объем импорта в Турцию нефти в данном месяце снизился на 3,64% до 3,45 млн тонн по сравнению с январем 2022 года. При этом экспорт продуктов нефтепереработки увеличился на 7,3% до 2,2 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Россия обогнала Китай и Швейцарию по объемам экспорта в Турцию. С января по февраль РФ поставила Турции товаров и услуг на $9,26 млрд, Швейцария — на $7,86 млрд, Китай — на $6,66 млрд, ФРГ и США — на $3,88 и $2,29 млрд соответственно. В общей сложности доля объема импорта всех этих стран в Турции составила около 46,5%.