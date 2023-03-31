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В бывшем McDonald's в Белоруссии опровергли смену названия на «Мы открыты»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Компания «КСБ Виктори рестораны», которая управляла сетью ресторанов быстрого питания McDonald's в Белоруссии, в разговоре с ТАСС опровергла подлинность информации о переходе на бренд «Мы открыты».

«Нет, мы не подтверждаем эту информацию», — сказали в компании.

Как пояснили в пресс-службе, на сегодняшний день компания выбирает «наиболее подходящий вариант из более 1500 полученных предложений по названию нового бренда».

Как написало агентство, на этой неделе сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания, ранее работавшая под брендом McDonald's, теперь носит название «Мы открыты». Такой логотип размещен на официальном сайте компании и ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

На момент написания новости в соцсети по-прежнему был размещен соответствующий логотип, сайт компании не работал.

В первой половине января РИА Новости сообщило, что рабочие начали убирать логотипы McDonald's со зданий ресторанов, которые работали под этим брендом на территории Казахстана.

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