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Bloomberg сообщил о потере западными зернотрейдерами «сотен миллионов долларов» в случае ухода из РФ

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Vadim Ghirda/AP

Потери крупнейших западных зернотрейдеров будут исчисляться сотнями миллионов долларов в случае их ухода с российского рынка. Ущерб будет связан с потерей контроля над бункерами и экспортными терминалами для отправки агрокультуры в зарубежные страны, сообщает Bloomberg.

29 марта издание РБК сообщило, что российская дочерняя компания американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном году 2023/2024 (с 1 июля 2023 года до 30 июня 2024). 30 числа текущего месяца агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза уточнило, что с июля 2023-го на территории страны прекратит свою деятельность канадская фирма Viterra, занимавшаяся отправкой российского зерна в зарубежные страны.

После ухода западных зернотрейдеров с российского рынка усилится роль местных поставщиков агрокультуры. Освободившиеся после ухода Cargill и Viterra с большой долей вероятности займут местные экспортеры, уточняется в статье.

«Единственные изменения коснутся названий, указывающих на принадлежность логистических активов, которые перевозят зерно с ферм вдоль Волги в порты Черного моря. Западные трейдеры будут вынуждены расстаться с этими бункерами и экспортными терминалами, попутно подвергаясь списаниям на сумму в несколько сотен миллионов долларов каждый», — заключается в заметке.

30 марта агентство Bloomberg сообщило, что российские экспортеры зерна только «выиграют» от ухода крупнейших западных зернотрейдеров. При этом местная аграрная продукция продолжит поступать на мировые рынки. В то же время иностранные компании продолжат отправлять российское зерно, но уже получая грузы за пределами РФ.

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